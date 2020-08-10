Циклон с Атлантики несёт резкое похолодание в Тверскую область

Жару прогонит циклон с Антлантики, позагорать пока не получится Фото: Виктория ЖУКОВА

Жаркие выходные сменят прохладные рабочие будни в Тверской области. 10 августа, понедельник, станет последним жарким днём на этой неделе, когда воздух прогреется выше +23 градусов.

А далее - к нам придет атмосфернй фронт североатлантического циклона. Местами прогремят грозы с усилением ветра, прольются дожди. Стихия будет бушевать около суток, а потом резко похолодает.

В середине рабочей недели днем не выше +17. Ветер сменится на северо-западный, а потом и вовсе подует с севера. Ночью +5...+10 градусов. Атмосферное давление в норме: 748-750 мм рт. ст.

Надолго ли похолодает - неизвестно, долгосрочных прогнозов синоптики пока не дают.