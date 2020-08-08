В Тверской области иномарка сбила парня 17 лет

ДТП произошло в Калязине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП произошло в Калязине на улице Школьной. Под колеса "Опеля" попал несовершеннолетний 2003 года рождения.

Как сообщает УГИБДД по Тверской области юноша сам спровоцировал ДТП. Он, нарушая ПДД, перебегал дорогу спереди стоящего на остановке автобуса. Водитель иномарки просто не мог успеть притормозить.

Юноша, похоже, еще легко отделался - у него ссадина на лбу. Возможно, сотрясение мозга.

Напомним, что в конце июля в под Калязиным произошло страшное ДТП, в в котором погибли три ехавших на скутере подростка.