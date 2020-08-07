Житель Тверской области сжег гараж и машину на глазах у очевидцев Фото: vk.com\"ВЕСЬЕГОНСК НОВОСТИ"

Инцидент произошел в Весьегонске на улице Станционной. Мужчина на глазах у очевидцев облил бензином гараж и поджег. Внутри в этот момент находился автомобиль. О происшествии рассказали жители в группе "ВЕСЬЕГОНСК НОВОСТИ".

Строение загорелось. Местные вызвали пожарных. Владелец автомобиля, запертого в гараже, успел спасти транспортное средство. Несмотря на то, что злоумышленник кинул в след канистру и горящую спичку.

В настоящее время известно, что поджигателя задержали, по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога" возбуждено уголовное дело.