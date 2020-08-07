Три дня поисков завершились благополучно Фото: ВПСО "СОВА"

Сообщение о том, что 82-летний Владимир Александрович Барякинский найден живым было опубликовано 3 августа. Мужчину искали несколько дней. 31 июля он ушел в лес за грибами в Кимрском районе и заблудился.

Волонтеры ВПСО "Сова" километр за километром прочесывали лес, работали на отклик. Телефона у дедушки не было.

Днем 2 августа, недалеко от места поисков они услышли хруст веток и долгожданное "Я здесь!".

- Подходим, дед ходит, собирает ветки для костра, выглядит безмятежно. Уточняю точно ли это наш дед - да, все сходится. На здоровье не жалуется, идти может сам, просит воды, - рассказывает волонтер Евгения Козлова.

Оказалось, что до ближайшей деревни около километра пути. Туда и направились.

Спустя примерно час команда вместе с дедом и полной корзиной набранных им грибов вышла из леса. Пенсионер шутил и не мог поверить, что провел в лесу столько времени: "Ну как? Я ведь утром только за грибами ушёл!".

Оказалось, что Владимир Александрович - десантник. Вот такое символичное и чудесное спасение в день ВДВ.

Он дождался, а волонтеры смогли!