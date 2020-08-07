Под Торжком в Тверской области создадут агротехнопарк в сфере льноводства

Макет льняного агротехнопарка представили на Дне льняного поля-2020. Фото: ПТО

Поселку Славному Торжокского района предстоит стать своеобразным центром льноводства, причем не только нашего региона, но и всей России. Там будет создан льноводческий агротехнопарк в рамках пилотного проекта новой модели льняного кластера.

Об этом объявлено на Дне льняного поля-2020, который проходит 7 августа в Тверской области.

То, что в Торжокском районе будет реализовываться пилотный проект в отрасли льноводства подтвердил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона сообщил, что в новоторжском краю планируется создать опытно-экспериментальное хозяйство и льняной агротехнопарк, в том числе с производством сельхозтехники для льноводства.

Председатель попечительского совета Межрегионального фонда поддержки и развития льняной отрасли «Льняной Союз» Виктор Иванов назвал актуальные причины выбора нашего региона для пилотного проекта.

- Тверская область исторически является центром инноваций в производстве льна. В Торжке действует научно-исследовательский институт, где заложены основы семеноводства, селекции льна, выработки новых сортов, – отметил Виктор Иванов.

Немаловажно и то, что в Торжокском районе достаточно пахотных земель.

СПРАВКА "КП-ТВЕРЬ"

В Тверской области планомерно увеличиваются площади посевов льна-долгунца. Если в 2017 году им было засеяно более 4 тыс. га, то в это году – почти 6 тыс. га. По этому показателю наш регион лидирует в нечерноземной зоне ЦФО.