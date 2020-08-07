Госавтоинспекторы проверили более 70 автобусов

За неделю госавтоинспекторы проверили 70 автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области продолжает работу по сплошным проверкам автобусов. В рамках мероприятия с 31 июля по 6 августа сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородных и межрегиональных маршрутах.

Проверено 70 автобусов, выявлено 14 нарушений, в том числе водители управляли автобусами с неисправностями.

Госавтоинспекция обращает внимание на остроту данной проблемы и призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.