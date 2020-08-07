Тверская епархия передала нуждающимся продуктовую помощь

В набор вошли консервы, крупы, макароны, сгущёнка, масло. Фото: tvereparhia.ru

482 продуктовых набора были переданы Тверской епархией нуждающимся. Помощь получили многодетные семьи, одинокие мамы с детьми, семьи с детьми – инвалидами, одинокие пожилые люди и инвалиды.

- В первую очередь выбирали тех, кто оказался в очень тяжёлом положении из-за сложившейся ситуации с коронавирусом в стране, - сообщили в отделе социального служения Тверской епархии. - Кто потерял работу, люди с тяжёлыми заболеваниями, семьи и одинокие пожилые люди в отдалённых сельских поселениях.

В состав продуктовых наборов вошли крупы, макаронные изделия, сахар, подсолнечное масло, рыбные и мясные консервы, сгущёнка и чай.

Сбор средств на благотворительную помощь был организован синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению. Часть собранных денег передали Тверской епархии. На них и были куплены продукты. Помощь распределялась через Бежецкую и Ржевскую епархии, а также через благочиния Тверской епархии.

Тверская епархия сообщает, что поддержать сбор средств на продуктовую помощь можно онлайн, или посредством sms на номер 3443 со словом «Еда» и суммой пожертвования.