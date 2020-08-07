Уникальный медицинский костюм изо льна изготовили в Тверской области

Тверской регион не случайно принимает День льняного поля. Мы лидеры ЦФО в отрасли. Фото: ПТО

Праздник льноводов проходит сегодня, 7 августа, возле деревни Пирогово. На Дне льняного поля-2020 представлено много чего интересного. В том числе - в некотором роде уникальный медицинский комбинезон. Угадайте из чего он сделан?

Его сделали на Кашинском льнокомбинате. Причем в разработке комстюмчика для врачей участвовали специалисты эколаборатории РГУ им. А.Н. Косыгина. Они утверждают, что материал для комбинезона обладает гигиеническими свойствами, при этом создает защитный барьер для болезнетворных микробов. Использовать его, правда, можно всего 24 часа. Потом - на выброс.

- Этот инновационный костюм подходит и для защиты от коронавирусной инфекции. Он обеспечивает 100%-ную защиту. И, так как сделан из натурального сырья, обладает гигиеническими свойствами, что важно для медиков, которым приходится долго находиться в костюме, - похвалил свой товар и гендиректор Кашинского льнокомбината Михаил Головлёв.

Образцы медкомбинезона. Фото: ПТО

Помимо костюма на поле рядом с деревней привезли сельхозтехнику, а также элитные семена растения, образцы его волокон, льняное масло, текстиль и другую продукцию изо льна.

На праздник этого растения в Торжокский район приехали представители Министерства сельского хозяйства РФ, Росагролизинга, льноводы из 20 регионов страны.

Губернатор Игорь Руденя прислал им приветственный адрес. В нём отмечено, что за Тверской областью планируется "закрепить статус пилотной территории по реализации общероссийского проекта по развитию льноводства".