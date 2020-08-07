"Контроль трезвости" пройдет на дорогах Тверской области

"Контроль трезвости" пройдет в Тверской области
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Тверской области состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". В период с 7 по 9 августа на улицах областной столицы и районах будут усилены меры по проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.
Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.
По информации региональной Госавтоинспекции, за 7 месяцев 2020 года по вине пьяных водителей в Тверской области произошло 148 ДТП, в которых 26 человек погибли и 198 получили травмы.
Инспекторы напоминают водителям о недопустимости вождения в состоянии алкогольного опьянения.