Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Под Тверью пройдут соревнования по зрелищному кинологическому спорту - аджилити

Турнир организует Тверская федерация спорта с собаками
Виктория ТушковаВикторияТушкова
КомментироватьОставить комментарий
Аджилити - очень динамичный вид спорта для собак и их хозяев.

Аджилити - очень динамичный вид спорта для собак и их хозяев.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В деревне Езвино под Тверью 16 августа (это будет воскресенье) состоятся соревнования по аджилити (чемпионат Тверской области и квалификация).

Аджилити - очень динамичный вид спорта для собак и их хозяев. Собака, направляемая хозяином, должна на скорость преодолеть полосу препятствий: горок, тоннелей, барьеров и других. Очень ловко натренированные собаки справляются со слаломом, скользя "змейкой" между вертикально установленных жердей.

Соревнования по аджилити в Езвино организует Тверская федерация спорта с собаками по правилам Международной кинологической федерации. Зарегистрироваться на турнир можно до 14 августа.