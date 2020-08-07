Осужденные в Тверской области читают Дюма и Пикуля

В библиотеках исправительных колоний хранится более 83 000 книг Фото: УФСИН России по Тверской области

В рамках Всероссийской акции "Твои друзья – книги", организованной ФСИН России, в исправительных учреждениях УФСИН России по Тверской области составили рейтинг самых читаемых книг среди осужденных.

- В библиотеках ИК содержатся более 83 000 экземпляров литературы. Часто осужденные выбирают юридическую и религиозную литературу, пользуется спросом техническая и учебная, - сообщили в прессслужбе ведомства.

В художественной литературе предпочтения расходятся. Женщины зачитываются любовными романами, мужчины - приключенческими и военно-историческими книгами.

В общем рейтинге лидируют произведения Валентина Пикуля («Слово и дело», «Баязет», «Пером и шпагой»).

Далее - Фёдор Достоевский («Преступление и наказание», «Бесы») и Михаил Булгаков («Мастер и Маргарита», «Белая гвардия»), романы Бориса Акунина, Дмитрия Глуховского, Сергея Лукьяненко и Ника Перумова.

Среди иностранных авторов осужденные предпочитают читать Александра Дюма, Вальтера Скотта, Жюль Верна, а из современных – Пауло Коэльо и Дэна Брауна.