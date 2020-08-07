Территории трёх болот в Тверской области взяли под особую охрану

В заказниках отмечен высокий уровень видового богатства сосудистых растений, мохообразных и лишайников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Постановления о взятии под особую охрану природных заказников: Болото Иванковское» (630 га), «Болото Иваньковское» (207 га), «Болото Чижовские мхи» (633 га) принято правительством Тверской области. Сведения о границах данных территорий в августе 2020 года в установленном порядке внесены в единый государственный реестр недвижимости.

В заказниках отмечен высокий уровень видового богатства сосудистых растений, мохообразных и лишайников. Некоторые участки заболочены.

Комплекс мероприятий по описанию границ особо охраняемых природных территорий регионального значения (ООПТ), а также внесению сведений о границах данных территорий в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) проводится Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области.