В Тверской области 147 314 человек проверили на коронавирус

За сутки проведено 1169 исследований на коронавирус Фото: ПТО

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом. По данным оперативного штаба, на 7 августа 2020 в регионе подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего заболевших - 4791. Умерли 153 человека.

За весь период в Верхневолжье проведено 147 314 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки - 1169.

Тесты проверяют в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.