Осужденные вырастили более 700 утят породы "черри велли" Фото: УФСИН России по Тверской области

700 утят породы "черри велли" закупили весной 2020 года по государственному контракту для подсобного хозяйства ИК-6 УФСИН России по Тверской области.

- Черри велли – утки универсальной породы, их выращивание позволяет получать как мясо птицы, так и яйца. Для утят сразу же обустроили "детский сад" - деревянный павильон с ультрафиолетовыми лампами. Подросших уток затем переселяют в птичник, а в "детсад" заселяют новое поколение молодняка, - рассказали в пресс-службе УФСИН России п Тверской области.

Трудоустроенные на подсобном хозяйстве учреждения осужденные ухаживают за птицами.

Всего в настоящее время в птичнике бежецкой колонии выращивают около 1800 голов сельскохозяйственной птицы - уток, куриц, гусей и индюков.