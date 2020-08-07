Угонщицу задержали полицейские в Тверской области

Угонщицу задержали в Тверской области Фото: архив "КП"

Зявление об угоне автомобиля марки "Рено Логан" поступило в дежурную часть Калязинского отдела полиции от 33-летнего жителя Москвы. Мужчина сообщил, что неизвестный злоумышленник угнал автомобиль его матери, припаркованный во дворе частного жилого дома в деревне Твердилово.

Ориентировку на пропавший автомобиль передали патрульным экипажам полиции.

В ходе розыска установлено, что схожий по приметам автомобиль стал участником ДТП недалеко от Калязина. По словам очевидцев, за рулем находилась девушка. С техническими повреждениями машину поместили на охраняемую стоянку, где ее опознал заявитель.

В ходе разбирательства полицейскими была установлена личность подозреваемой в угоне автомобиля. Ею оказалась 32-летняя жительница Московской области, находящаяся в Калязинском районе на отдыхе. На чужом авто она решила просто покататься.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.