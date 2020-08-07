18-летняя девушка сбила маленького ребенка в Тверской области

Ребенок перебегал дорогу в зоне видимости пешеходного перехода Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла днем, 6 августа, на автодороге Вышний Волочек-Бежецк-Сонково, в Сонковском районе, Тверской области.

Двигаясь по населенному пункту - деревне Сабурово, 18-летняя девушка, управляя автомобилем "ВАЗ 21102", наехала на пятилетнего ребенка, который перебегал проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Бежецкую ЦРБ, а затем в детскую областную клиническую больницу Твери.

Госавтоинспекция Тверской области призывает родителей не оставлять детей без присмотра около дорог и следить за соблюдением ПДД.