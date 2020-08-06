Сомнительными арбузами торговали на рынке в Ржеве Тверской области

Арбузы и дыни не прошла проверку
Фото: Юлия Лоза
Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку на рынке Ржева и установили факты нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства и карантина растений.
В частности, в двух случаях выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией – арбузами из Дагестана и дынями из Узбекистана, не прошедшими фитосанитарный карантинный контроль.
Виновные лица привлечены к административной ответственности.