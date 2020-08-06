Суд в Тверской области заблокировал сайты, обучающие делать зажигательные смеси Фото: архив "КП"

Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет выявлены четыре сайта, содержащие информацию о способах изготовления зажигательных смесей "Коктейль Молотова".

Доступ к ресурсам был свободный, информацию мог получить любой желающий.

По данному факту прокурором в суд направлено административное исковое заявление с требованием о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ, которое рассмотрено и удовлетворено.

Интернет-страницы заблокированы.