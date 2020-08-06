Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Объект торговли в Тверской области оштрафовали за отсутствие воды, канализации и пожарного выхода

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
КомментироватьОставить комментарий
Прокуратура выявила нарушения в торговом объекте Фото: архив "КП"

Прокуратура выявила нарушения в торговом объекте Фото: архив "КП"

Прокуратура Тверской области провела проверку и установила, что ООО "Рюмка +" в Краснохолмском районе не оборудовано водоснабжением и канализацией, контейнерная площадка не оснащена твердым покрытием, пути жэвакуации захламлены, знаки пожарной безопасности отсутствуют.

По данному факту в отношении руководителя общества и юридического лица вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых назначены административные наказания.

Прокуратурой района генеральному директору организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Нарушения устранены.