Объект торговли в Тверской области оштрафовали за отсутствие воды, канализации и пожарного выхода

Прокуратура выявила нарушения в торговом объекте Фото: архив "КП"
Прокуратура Тверской области провела проверку и установила, что ООО "Рюмка +" в Краснохолмском районе не оборудовано водоснабжением и канализацией, контейнерная площадка не оснащена твердым покрытием, пути жэвакуации захламлены, знаки пожарной безопасности отсутствуют.
По данному факту в отношении руководителя общества и юридического лица вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых назначены административные наказания.
Прокуратурой района генеральному директору организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Нарушения устранены.