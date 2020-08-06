В Ржеве Тверской области на пешеходном переходе сбили пенсионерку

По информации ГИБДД региона, водитель был трезв. Фото: Ольга Крыльцова

В Ржеве, на Зубцовском шоссе у дома №22, автомобиль "Мицубиси" сбил женщину, пенсионерку 1955 года рождения. В момент ДТП женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель, мужчина 1985 года рождения, объяснил сотрудникам Госавтоинспекции, что просто не заметил пешехода. По информации ГИБДД региона, водитель был трезв.

Пострадавшая жива, находится в больнице. Ей диагностировали сотрясение головного мозга.

Управление ГИБДД по Тверской области напоминает водителям: проезжать пешеходные переходы необходимо с повышенным вниманием и готовностью в любой момент затормозить, ведь пешеходный переход - место повышенной опасности.