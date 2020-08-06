Игорь Руденя подтвердил, что первый звонок в тверских школах пройдет в очном режиме

Игорь Руденя ответил на вопросы в прямом эфире. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя вновь выступил в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь 6 августа вечером. Один из вопросов от ведущей ожидаемо был про начало учебного года. Как пройдет первый звонок в связи с коронавирусом?

Игорь Руденя ответил, что 1 сентября в школах встретят все-таки в очном нормальном режиме.

- Я надеюсь, все первоклассники пойдут в школы, их за руку должны, как положено, провести выпускники, - сказал губернатор.

Он добавил, что первые линейки у других классов пройдут с небольшими разбивками по времени, чтобы не было столпотворений.