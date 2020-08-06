800 котельных и более 1900 километров тепловых сетей готовят к отопительному сезону в Тверской области

Тверская область готовится к отопительному сезону Фото: ПТО

В Тверской области продолжается подготовка теплоэнергетического комплекса к отопительному сезону 2020-2021 годов. В целом по региону подготовлено более 70% водопроводных, электрических сетей и сетей водоотведения, свыше 60% котельных и теплосетей.

В Твери обновлено 14 км теплосетей из запланированных 15,7 км.

Всего к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов в Твери и области будет подготовлено 800 котельных и свыше 1900 теплосетей.

33 км из 53 запланированнх тепловых сетей уже приведены в порядок, проводятся гидравлические испытания. Формируются запасы топлива в муниципалитетах. Особое внимание уделено подготовке к зиме социальных учреждений.