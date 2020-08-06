Куры, сыр, капуста: что подорожало за неделю в Тверской области

В последнее время рост цен на продукты несколько замедлился. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Статистическое ведомство еженедельно отслеживает динамику розничных цен на самые популярные пищевые продукты.

За последнюю отчётную неделю, с 28 июля по 3 августа, в магазинах Тверской области больше всего подорожали куры (охлаждённые и мороженые), а также белокочанная капуста. И на то, и на другое цены поднялись на 1,5%.

Также немного дороже стали: сыры (+1,3%), свинина (+1,2%) и вермишель (+1%).

Подешевел больше всего репчатый лук, он скинул сразу 7,6%. Дешевле стал картофель (-6,9%), снизились цены на полукопчёную и варёно-копчёную колбасу (-4,5%), сметану и сухие смеси для детского питания (-2,4%).

Практически не изменились в цене за неделю молоко, чай, баранина, пшеничная мука, хлеб, пшено и макароны.