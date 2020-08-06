В сквере на улице Можайского устанавливают фонтан Фото: администрация Твери

В Твери в микрорайоне "Южный" продолжается второй этап работ по благоустройству сквера на улице Можайского. Работа ведется в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

В настоящее время рабочие приступили к монтажу оборудования для фонтана. На объект завозят грунт и разравнивают площадку для дорожек из брусчатки.

Вокруг фонтана поставят скамейки и урны, установят две детские игровые площадки и площадки для воркаута. Все работы по проекту планируется завершить в начале четвёртого квартала этого года.