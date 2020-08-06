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Житель Тверской области культивировал наркотические растения на своем участке

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Житель Тверской области культивировал наркотические растения

Житель Тверской области культивировал наркотические растения

Фото: Василий ХОДАРЕВ

Сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками ГНК ОМВД России по Калининскому району выявлен факт незаконного хранения и культивирования наркосодержащих растений.

Запрещенные растения на приусадебном участке выращивал 59-летний житель Твери. Части растений массой 268 г обнаружили и изъяли полицейские.

Также на приусадебном участке полицейскими обнаружены грядки и теплица, где мужчина выращивал сырье.

В отделе фигурант пояснил, что выращивал их для личного потребления.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Криминал