Житель Тверской области культивировал наркотические растения на своем участке

Житель Тверской области культивировал наркотические растения
Фото: Василий ХОДАРЕВ
Сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками ГНК ОМВД России по Калининскому району выявлен факт незаконного хранения и культивирования наркосодержащих растений.
Запрещенные растения на приусадебном участке выращивал 59-летний житель Твери. Части растений массой 268 г обнаружили и изъяли полицейские.
Также на приусадебном участке полицейскими обнаружены грядки и теплица, где мужчина выращивал сырье.
В отделе фигурант пояснил, что выращивал их для личного потребления.
Возбуждено и расследуется уголовное дело.