Житель Тверской области культивировал наркотические растения на своем участке

Житель Тверской области культивировал наркотические растения Фото: Василий ХОДАРЕВ

Сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками ГНК ОМВД России по Калининскому району выявлен факт незаконного хранения и культивирования наркосодержащих растений.

Запрещенные растения на приусадебном участке выращивал 59-летний житель Твери. Части растений массой 268 г обнаружили и изъяли полицейские.

Также на приусадебном участке полицейскими обнаружены грядки и теплица, где мужчина выращивал сырье.

В отделе фигурант пояснил, что выращивал их для личного потребления.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.