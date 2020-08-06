Андрей Белоцерковский собирает предложения по системе здравоохранения в Ржевском районе

Андрей Белоцерковский прошелся по итомлиской одноэтажной больнице. Фото: ПТО

5 августа директор Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковский посетил сельское поселение Итомля в Ржевском районе.

Первым делом он направился в местное отделение Ржевской ЦРБ. Его возглавляет врач Сергей Вишняков. Андрей Белоцерковский расспросил его о том, что волнует местных медиков.

- Кому, как не медикам, лучше знать, что и как надо сделать для налаживания рабочего процесса. Так что посоветуйтесь с коллегами и по пунктам напишите свои предложения по улучшению работы больницы и всего районного здравоохранения. Не нужно никаких расчётов и бюрократических формальностей - нужно видение ситуации, - обратился к главврачу Андрей Белоцерковский.

И тут же получил одно из таких предложений. Речь зашла об офисах врачей общей практики. По мнению местных медиков, их целесообразно усилить.

Андрей Белоцерковский в свою очередь рассказал о проекте Корпоративного центра дуального образования. Его первой площадкой станет Ржев, а реализовывать проект будут при участии ТвГУ.

Затем гость также посетил в Итомле школу, а затем возложил цветы к памятнику народному учителю на площади перед библиотекой.