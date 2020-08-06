Корреспондента "КП"-Тверь", задержанного при выходе из редакции, отпустили из отделения полиции

Правоохранители дежурят у дома №11-а на Озёрной в Твери. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Корреспондента "КП"-Тверь" Степана Каменева отпустили из отделения полиции. Напомним, журналиста отвезли в райотдел днём 6 августа. Его задержали на выходе из редакции на улице Озёрной, 11а.

В отделении у Степана Каменева взяли объяснения, почему он находился в здании, после чего отпустили. Напомним, проходы к дому, в котором располагается холдинг "На Озёрной", в том числе редакция "КП"-Тверь", в этот момент были оцеплены. Причина пока неизвестна, на сайте УМВД по Тверской области сообщалось, что идёт проверка "сообщения о возможном преступлении".