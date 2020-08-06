Молодой человек украл более шестидесяти велосипедов у жителей Тверской области

Мужчине требовалось пять секунд, чтобы украсть велосипед Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего жителя соседнего региона, подозреваемого в серии краж велосипедов на территории областной столицы.

По данным полиции, молодой человек в одиночку проникал в подъезды домов, похищал велосипеды, затем сбывал на улице.

Как пояснил задержанный, чтобы перекусить трос и похитить имущество, ему было достаточно пяти секунд.

По предварительным данным оперативников, задержанный причастен к кражам не менее чем 10 велосипедов в Твери, и более 50 велосипедов на территории других регионов.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела.