Одиннадцать человек заразились коронавирусом в Твери 6 августа

В Тверской области выявлено 26 случаев коронавируса Фото: ПТО

По данным оперативного штаба, на 6 августа 2020 в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции, из них одиннадцать зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4763 человек.

3887 заболевших излечились от инфекции. 153 человека умерли, 723 пациента изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1564 (+11 за сутки)

Кимры 551

Конаковский район 384 (+1)

Ржев 293 (+4)

Калининский район 259 (+3)

Лихославльский район 242

Торжок 193 (+2).

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.