Одиннадцать человек заразились коронавирусом в Твери 6 августа

В Тверской области выявлено 26 случаев коронавируса Фото: ПТО
По данным оперативного штаба, на 6 августа 2020 в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции, из них одиннадцать зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4763 человек.
3887 заболевших излечились от инфекции. 153 человека умерли, 723 пациента изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1564 (+11 за сутки)
Кимры 551
Конаковский район 384 (+1)
Ржев 293 (+4)
Калининский район 259 (+3)
Лихославльский район 242
Торжок 193 (+2).
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО