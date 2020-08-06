Дальнобойщик, погибший на трассе в Тверской области, уже не раз попадал в ДТП

Водитель погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Грузоперевозчик, погибший в ДТП на трассе М-10 "Россия" в Тверской области 5 августа, уже не раз становился участником ДТП. О подробносятх смертельной аварии рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, водитель автомобиля "Исузу" врезался в остановивщийся на запрщающий сигнал светофора автомобиль "Вольво" с прицепом. В результате ДТП погиб водитель "Исузу". - При анализе дорожно-транспортного происшествия установлено, что это не первое ДТП у данного водителя в 2020 году, - сообщили в региональной Госавтоинспекции. - В мае и июне текущего года мужчина становился участником дорожно-транспортных происшествий в Ленинградской и Псковской областях при схожих обстоятельствах.

УГИБДД России по Тверской области напоминает водителям об обязательном сохранении безопасной дистанции между автомобилями, а также о недопустимости управления транспортными средствами в утомленном или болезненном состоянии.