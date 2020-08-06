Пьяный водитель протаранил дерево в Тверской области

Пьяный водитель врезался в дерево Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла ночью 5 августа на 15-м км автодороги Тверь-Рождествено-Завод 1 МАЯ-Ильинское,в Калининском районе Тверской области.

37-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Мерседес" проявил невнимательность к дорожной обстановке, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали пассажиры: 28-летний мужчина и 31-летняя женщина. Им оказана помощь.

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости вождения в состоянии алкогольного опьянения.