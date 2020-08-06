Анна Семенович на съемочной площадке Фото: instagram.com/ann_semenovich (скрин видео)

Певица и ведущая Анна Семенович приехала в Тверскую область, чтобы снять новый выпуск музыкальной передачи "У-Дачный чарт" на Муз-ТВ. Об этом она рассказала в своем instagram.

В загородном отеле в Конаково артистка ее команда смогли не только поработать, но и осмотреться.

- Здесь так классно. Может даже сегодня будем купаться, - рассказала подписчикам Семенович.

Ведущая также поделилась короткими видео со съемочного процесса и красивыми конаковскими закатами.