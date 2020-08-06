Водитель совершает обгон по встречной полосе в зоне пешеходного перехода. Фото: стоп-кадр с видео.

Инцидент произошёл 6 августа в 8 утра на пешеходном переходе на улице Пржевальского. На видео мы видим дату и время.

Видео с ЧП выложили в группу в соцсетях «Подслушано у водителей. Тверь». Запись шла на видеорегистратор одного из водителей. К счастью, трагедии не случилось.

На видео видно, что женщина подходит к пешеходному переходу, и в этот момент практически у неё перед носом проносится легковушка «Датсун». При этом автомобилист, чей регистратор заснял происходящее, остановился, чтобы пропустить тверичанку, а нарушитель куда-то так торопился, что мчался по «встречке».

О том, что женщина беременная, сделали вывод водители-активисты, которые выложили запись в сеть.

Получается, что лихач не только не пропустил пешехода, но и обгонял на пешеходном переходе. Неравнодушные жители уже обещали отправить номера машины нарушителя в региональную Госавтоинспекцию.