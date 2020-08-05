На пятнадцати улицах Твери положили новый асфальт

Ремонт Бурашевского путепровода - на завершающей стадии Фото: администрация Твери

В Твери продолжается кампания по ремонту дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На 15 улицах областного центра уже уложен новый асфальт, ещё на 17 объектах продолжаются работы.

Всего в этом году отремонтировать должны 46 улиц во всех районах города общей протяжённостью более 61,5 километра. На сегодняшний день работы ведутся на 32 объектах городской дорожной сети.

На завершающем этапе - ремонт Бурашевского путепровода. Рабочие приступили к заливке бетонного основания и укладке выравнивающего слоя асфальтобетона. На правой стороне моста уже уложен верхний слой покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, в ближайшее время ее откроют для проезда.