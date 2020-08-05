Солдат в полный рост с журавлями, как на мемориале, размещен на икре правой ноги заказчика Фото: vk.com/tattoo_leshiy74

Тату-мастер из Челябинска Алексей Петров на своей странице ВКонтакте поделился результатом необычной работы. Одному из своих клиентов татуировщик набил на ноге изображение Советского солдата с Ржевского мемориала в Тверской области.

Солдат в полный рост с журавлями, как на мемориале скульптора Андрея Коробцова, размещен на икре правой ноги заказчика.

- Изобразили на теле у Дениса. Ржевский мемориал Советскому солдату, которые посвящён памяти павших в боях подо Ржевом, в 1942-1943 годах! - подписал работу автор тату.

Напомним, Ржевский мемориал был торжественно открыт 30 июля. За время работы его посетили более 100 тысяч человек.