В Твери завершен ремонт коллектора на улице Паши Савельевой
В Твери работники "Тверь Водоканал" устранили пять повреждений на проходящем под дорогой канализационном коллекторе и три колодца. Ранее автомобилисты жаловались, что на данном участке часто возникают просадки асфальта.
В настоящее время движение по всем полосам улицы Паши Савельевой открыто, но на пересечении с Молодежным бульваром пока нельзя повернуть налево или развернуться, но и эти ограничения скоро снимут.
На месте двух последних разрытий уложен только нижний слой асфальта, через несколько дней улицу на короткое время закроют для укоадки второго слоя полотна.
Как сообщили в пресс-службе "Тверь Водоканала", оставшуюся часть коллектора решено ремонтировать весной 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU