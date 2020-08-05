В Твери завершен ремонт коллектора на улице Паши Савельевой

5 Авг. 2020 2020-08-05T17:35:18+03:00

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В Твери работники "Тверь Водоканал" устранили пять повреждений на проходящем под дорогой канализационном коллекторе и три колодца. Ранее автомобилисты жаловались, что на данном участке часто возникают просадки асфальта.

В настоящее время движение по всем полосам улицы Паши Савельевой открыто, но на пересечении с Молодежным бульваром пока нельзя повернуть налево или развернуться, но и эти ограничения скоро снимут.

На месте двух последних разрытий уложен только нижний слой асфальта, через несколько дней улицу на короткое время закроют для укоадки второго слоя полотна.

Как сообщили в пресс-службе "Тверь Водоканала", оставшуюся часть коллектора решено ремонтировать весной 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU