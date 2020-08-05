2020-08-05T14:39:31+03:00
Происшествия

Кражу денег раскрыли полицейские в Тверской области

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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С карты потерпевшей списали 10 000 рублейС карты потерпевшей списали 10 000 рублейФото: Анастасия Осипова
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В полицию обратилась 42-летняя жительница Московской области и сообщила, что с ее банковской карты при невыясненных обстоятельствах списали 10 000 рублей.

Потерпевшая рассказала полицейским, что недавно потеряла банковскую карту, обратилась в банк, чтобы снять деньги и заблокировать карту, но счет оказался пуст.

В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий 25-летний житель города Кимры. Мужчина пояснил, что раплачивался картой в магазинах.

По части 2 статьи 159.3 УК РФ "Мошенничество с использованием электронных средств платежа" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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