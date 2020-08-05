В Тверской области 3870 человек выздоровели после коронавируса

Из больниц выписаны еще 12 пациентов после коронавируса Фото: ПТО

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавируса. Всего на 5 августа, инфекция выявлена у 4737 человек.

С начала пандемии из больниц выписаны 3870 пациентов (+12 за сутки).

В настоящее время 717 (+14 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

150 (+1 за минувшие сутки) человек скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 5 августа, подтверждено 5204 случая заражения коронавирусом.