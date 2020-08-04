2020-08-04T18:42:23+03:00
Общество

Роспоребнадзор проверил качество воды в водоемах Твери

Только в Тьмаке пробы соответствуют всем нормативам
Ольга ТРОФИМОВА
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Роспотребнадзор проверил качество воды на тверских водоемахРоспотребнадзор проверил качество воды на тверских водоемахФото: Ольга ТРОФИМОВА
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В июле 2020 года Управлением Роспотребнадзора по Тверской области был проведен социально-гигиенический мониторинг качества воды в местах массового отдыха населения в Твери.

Пробы воды были отобраны в реке Волга на наб. Афанасия Никитина, в реке Тверца в зоне отдыха у Тверецкого моста, карьере в деревне Константиновка, а также в реке Тьмака в поселке Первомайский. При проверке выяснилось, что вода во трех водоемах, кроме Тьмаки, не соответствует требованиям СанПиН по микробиологическим показателям.

А вот пробы воды, отобранные в поселке Первомайский, соответствовали требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

По паразитологическим показателям все пробы прошли контроль успешно.

Жителям Твери специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют купаться там, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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