Роспоребнадзор проверил качество воды в водоемах Твери
В июле 2020 года Управлением Роспотребнадзора по Тверской области был проведен социально-гигиенический мониторинг качества воды в местах массового отдыха населения в Твери.
Пробы воды были отобраны в реке Волга на наб. Афанасия Никитина, в реке Тверца в зоне отдыха у Тверецкого моста, карьере в деревне Константиновка, а также в реке Тьмака в поселке Первомайский. При проверке выяснилось, что вода во трех водоемах, кроме Тьмаки, не соответствует требованиям СанПиН по микробиологическим показателям.
А вот пробы воды, отобранные в поселке Первомайский, соответствовали требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
По паразитологическим показателям все пробы прошли контроль успешно.
Жителям Твери специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют купаться там, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам.
ИСТОЧНИК KP.RU