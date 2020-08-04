2020-08-04T18:19:58+03:00
Общество

В Удомле Тверской области строят благотворительную столовую при храме

Люди, попавшие в сложную ситуацию, смогут там пообедать и помыться
Виктория ТУШКОВА
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Будущая столовая. Фото: tvereparhia.ruБудущая столовая. Фото: tvereparhia.ru
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Строительство благотворительной столовой ведётся при Князь-Владимирском соборе в Удомле. Столовая появится там не случайно - уже около десяти лет на территории храма кормят людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Строительство полноценной столовой началось в мае 2019 года по благословению Преосвященного епископа Филарета, - сообщает Тверская епархия. На столовую жертвовали прихожане, использовались приходские средства собора.

В столовой бедствующие смогут получать горячую пищу. Помещение будет рассчитано на 50-60 человек. Обычно именно именно такое количество людей приходило за помощью к собору.

В столовой оборудуют кухню, обеденный зал, санузел и душевую. Завершить строительство планируют к декабрю 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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