В Удомле Тверской области строят благотворительную столовую при храме

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:19:58+03:00

Люди, попавшие в сложную ситуацию, смогут там пообедать и помыться

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Строительство благотворительной столовой ведётся при Князь-Владимирском соборе в Удомле. Столовая появится там не случайно - уже около десяти лет на территории храма кормят людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Строительство полноценной столовой началось в мае 2019 года по благословению Преосвященного епископа Филарета, - сообщает Тверская епархия. На столовую жертвовали прихожане, использовались приходские средства собора.

В столовой бедствующие смогут получать горячую пищу. Помещение будет рассчитано на 50-60 человек. Обычно именно именно такое количество людей приходило за помощью к собору.

В столовой оборудуют кухню, обеденный зал, санузел и душевую. Завершить строительство планируют к декабрю 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU