Шестнадцатилетний подросток за рулем иномарки попал в ДТП в Тверской области
Пострадали трое
В ДТП пострадали трое Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Андрей Витяхов
Изменить размер текста:
Авария произошла 4 августа на 10-м км автодороги Тверь-Ржев в Калининском районе Тверской области.
На указанном участке столкнулись "Тойота" и "Нива". В результате ДТП пострадали три человека - 16-летний водитель "Тойоты", а также водитель и пассажирка "Нивы". Им оказывают помощь.
Госавтоинспекция Тверской области обращается к родителям с просьбой исключить факты управления транспортными средствами несовершеннолетними. Отсутствие необходимых навыков управления может привести к трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU