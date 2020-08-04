2020-08-04T13:47:40+03:00
Происшествия

Шестнадцатилетний подросток за рулем иномарки попал в ДТП в Тверской области

Пострадали трое
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП пострадали трое Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Андрей ВитяховВ ДТП пострадали трое Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Андрей Витяхов
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Авария произошла 4 августа на 10-м км автодороги Тверь-Ржев в Калининском районе Тверской области.

На указанном участке столкнулись "Тойота" и "Нива". В результате ДТП пострадали три человека - 16-летний водитель "Тойоты", а также водитель и пассажирка "Нивы". Им оказывают помощь.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к родителям с просьбой исключить факты управления транспортными средствами несовершеннолетними. Отсутствие необходимых навыков управления может привести к трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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