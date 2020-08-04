2020-08-04T11:45:13+03:00
Общество

Магазин для букинистов снова заработал в Твери

После годового перерыва горожане вновь могут приобрести раритетные издания
Степан КАМЕНЕВ
Поделиться:
Магазин для букинистов снова работает в Твери.Магазин для букинистов снова работает в Твери.Фото: Степан КАМЕНЕВ
Изменить размер текста:

В Твери возобновил работу магазин букинистических книг «Что делать?». Теперь он базируется в помещении на улице Новоторжская, работает до 7 августа в тестовом режиме каждодневно с 12:00 до 17:00.

На сегодняшний день в коллекции магазина несколько тысяч разнообразных книг. В дальнейшем их количество прирастёт до 10-15 тысяч экземпляров. Это больше, чем было на прошлом месте, во дворе дома на Советской. В июне 2019 года магазин временно приостанавливал свою деятельность и провёл распродажу фолиантов.

Одно из нововведений, которое появилось у книжной точки – коробка перед входом, в ней лежат те издания, которые бесплатно отдают в добрые руки. В дальнейшем здесь будут выставлять книги по очень низкой цене.

Официальное открытие «Что делать?» пройдёт в субботу, 8 августа. Часы работы по будням будут с 10:00 до 20:00, а по выходным – с 10:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двадцать человек оказались на улице из-за пожара в коммунальной квартире в Тверской области
Магазин для букинистов снова заработал в Твери
Семь человек заразились коронавирусом в Твери 4 августа
703 человека остаются в изоляции из-за коронавируса в Тверской области
Суд заблокировал сайты по продаже оружия в Тверской области
В Тверской области мотоциклист получил травмы в ДТП
930 будущих мам получают выплаты на питание в Тверской области
Водитель на иномарке сбил четырехлетнего мальчика на дороге в Твери
Андрей Белоцерковский зарегистрирован кандидатом в депутаты парламента Тверской области
Жители Тверской области не спешат доверять пенсионные накопления негосударственным фондам
В Тверской области возбуждено уголовное дело о гибели в пожаре семилетней девочки
На Бурашевском путепроводе в Твери кладут асфальт
Житель Тверской области нечаянно застрелил товарища на охоте
С начала года более ста детей пострадали в ДТП на дорогах Тверской области
На опасном перекрестке в Затверечье установят светофор