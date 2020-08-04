Магазин для букинистов снова заработал в Твери

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:45:13+03:00

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В Твери возобновил работу магазин букинистических книг «Что делать?». Теперь он базируется в помещении на улице Новоторжская, работает до 7 августа в тестовом режиме каждодневно с 12:00 до 17:00.

На сегодняшний день в коллекции магазина несколько тысяч разнообразных книг. В дальнейшем их количество прирастёт до 10-15 тысяч экземпляров. Это больше, чем было на прошлом месте, во дворе дома на Советской. В июне 2019 года магазин временно приостанавливал свою деятельность и провёл распродажу фолиантов.

Одно из нововведений, которое появилось у книжной точки – коробка перед входом, в ней лежат те издания, которые бесплатно отдают в добрые руки. В дальнейшем здесь будут выставлять книги по очень низкой цене.

Официальное открытие «Что делать?» пройдёт в субботу, 8 августа. Часы работы по будням будут с 10:00 до 20:00, а по выходным – с 10:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU