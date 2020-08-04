703 человека остаются в изоляции из-за коронавируса в Тверской области

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:57:54+03:00

Под наблюдением врачей остаются 703 пациента с коронавирусом Фото: ПТО

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По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавируса. Всего на 4 августа, инфекция выявлена у 4710 человек.

С начала пандемии из больниц выписан 3858 пациентов (+7 за сутки).

В настоящее время 703 (+19 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

149 (+1 за минувшие сутки) человек скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 4 августа, подтверждено 5159 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU