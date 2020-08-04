2020-08-04T10:57:54+03:00
Коронавирус Covid-19

703 человека остаются в изоляции из-за коронавируса в Тверской области

Подтверждено 27 новых случаев
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Под наблюдением врачей остаются 703 пациента с коронавирусом Фото: ПТОПод наблюдением врачей остаются 703 пациента с коронавирусом Фото: ПТО
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавируса. Всего на 4 августа, инфекция выявлена у 4710 человек.

С начала пандемии из больниц выписан 3858 пациентов (+7 за сутки).

В настоящее время 703 (+19 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

149 (+1 за минувшие сутки) человек скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 4 августа, подтверждено 5159 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двадцать человек оказались на улице из-за пожара в коммунальной квартире в Тверской области
Магазин для букинистов снова заработал в Твери
Семь человек заразились коронавирусом в Твери 4 августа
703 человека остаются в изоляции из-за коронавируса в Тверской области
Суд заблокировал сайты по продаже оружия в Тверской области
В Тверской области мотоциклист получил травмы в ДТП
930 будущих мам получают выплаты на питание в Тверской области
Водитель на иномарке сбил четырехлетнего мальчика на дороге в Твери
Андрей Белоцерковский зарегистрирован кандидатом в депутаты парламента Тверской области
Жители Тверской области не спешат доверять пенсионные накопления негосударственным фондам
В Тверской области возбуждено уголовное дело о гибели в пожаре семилетней девочки
На Бурашевском путепроводе в Твери кладут асфальт
Житель Тверской области нечаянно застрелил товарища на охоте
С начала года более ста детей пострадали в ДТП на дорогах Тверской области
На опасном перекрестке в Затверечье установят светофор