2020-08-04T09:02:35+03:00
Происшествия

В Тверской области мотоциклист получил травмы в ДТП

Пострадавший гопитализирован
Ольга ТРОФИМОВА
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Мотоциклист госпитализирован Фото: УГИБДД России по Тверской областиМотоциклист госпитализирован Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 3 августа, у дома №10 по улице Ленинская в поселке Озерки Конаковского района Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог 28-летний водитель, управляя мотоциклом "Ирбис Вираго" (без шлема, регистрации транспортого средства и водительского удостоверения), не выбрал безопасную скорость для движения, при резком торможении опрокинулся и упал на дорогу.

С травмами пострадавший водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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