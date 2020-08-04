В Тверской области мотоциклист получил травмы в ДТП
Пострадавший гопитализирован
Мотоциклист госпитализирован Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 3 августа, у дома №10 по улице Ленинская в поселке Озерки Конаковского района Тверской области.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог 28-летний водитель, управляя мотоциклом "Ирбис Вираго" (без шлема, регистрации транспортого средства и водительского удостоверения), не выбрал безопасную скорость для движения, при резком торможении опрокинулся и упал на дорогу.
С травмами пострадавший водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU