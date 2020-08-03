Пропавший в Тверской области 82-летний грибник найден живым
Мужчина ушел в лес и заблудился
Мужчину нашли живым Фото: ВПСО "Сова"
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82-летний грибник пропал 31 июля в Кимрском районе Тверской области.
Владимир Александрович Барякинский ушел за грибами недалеко от СНТ "Железнодорожник" и пропал. С собой у мужчины был нож и корзинка.
Накануне поисковики ВПСО "Сова" сообщили, что пенсионер найден живым.
Подробности поисков, а также состояние здоровья пожилого мужчины, не уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU