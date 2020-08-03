2020-08-03T09:33:31+03:00
Общество

Пропавший в Тверской области 82-летний грибник найден живым

Мужчина ушел в лес и заблудился
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчину нашли живым Фото: ВПСО "Сова"Мужчину нашли живым Фото: ВПСО "Сова"
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82-летний грибник пропал 31 июля в Кимрском районе Тверской области.

Владимир Александрович Барякинский ушел за грибами недалеко от СНТ "Железнодорожник" и пропал. С собой у мужчины был нож и корзинка.

Накануне поисковики ВПСО "Сова" сообщили, что пенсионер найден живым.

Подробности поисков, а также состояние здоровья пожилого мужчины, не уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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