Пропавший в Тверской области 82-летний грибник найден живым

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:33:31+03:00

Мужчина ушел в лес и заблудился

Изменить размер текста: A A

82-летний грибник пропал 31 июля в Кимрском районе Тверской области.

Владимир Александрович Барякинский ушел за грибами недалеко от СНТ "Железнодорожник" и пропал. С собой у мужчины был нож и корзинка.

Накануне поисковики ВПСО "Сова" сообщили, что пенсионер найден живым.

Подробности поисков, а также состояние здоровья пожилого мужчины, не уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU