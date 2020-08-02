Бездомный котёнок проехал 40 километров под капотом автомобиля по Тверской области

2 Авг. 2020 2020-08-02T17:54:29+03:00

У путешественника ещё нет имени, но уже есть характер - не каждому малышу дано осилить такое путешествие. Фото:https: instagram/tver_help_animals

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Информацию об опасном путешествии и чудесном спасении чёрного пятнистого котёнка опубликовала в своём инстаграм Инициативная группа по спасению животных.

Остаётся только догадываться, как маленькому котёнку удалось забраться под капот автомобиля, и почему он не выскочил, когда машина завелась.

Но когда она поехала, бездомный котёнок сделал всё, чтобы остаться живым. Так он пропутешествовал без малого 40 километров, из Твери до посёлка Медное.

В Медном-то водитель и обнаружил малыша под капотом.

- Совершенно случаи но в это время там оказался наш Николаи Морозов, - пишут зоозащитники. - Полуторачасовая операция по изъятию из-под машины хитрого и испуганного коте нка увенчалась-таки успехом.

Котёнка извлекли. У него сильнейший стресс, он сильно закусан блохами и голоден.

В Тверь котика возвращали уже в достойных условиях, в коробке из-под микрофона — всё, что нашлось под рукой.

Теперь котёнку предстоит реабилитация и поиск тёплого дома с приличными хозяевами.

ИСТОЧНИК KP.RU