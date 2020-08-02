Бездомный котёнок проехал 40 километров под капотом автомобиля по Тверской области
Информацию об опасном путешествии и чудесном спасении чёрного пятнистого котёнка опубликовала в своём инстаграм Инициативная группа по спасению животных.
Остаётся только догадываться, как маленькому котёнку удалось забраться под капот автомобиля, и почему он не выскочил, когда машина завелась.
Но когда она поехала, бездомный котёнок сделал всё, чтобы остаться живым. Так он пропутешествовал без малого 40 километров, из Твери до посёлка Медное.
В Медном-то водитель и обнаружил малыша под капотом.
- Совершенно случаи но в это время там оказался наш Николаи Морозов, - пишут зоозащитники. - Полуторачасовая операция по изъятию из-под машины хитрого и испуганного коте нка увенчалась-таки успехом.
Котёнка извлекли. У него сильнейший стресс, он сильно закусан блохами и голоден.
В Тверь котика возвращали уже в достойных условиях, в коробке из-под микрофона — всё, что нашлось под рукой.
Теперь котёнку предстоит реабилитация и поиск тёплого дома с приличными хозяевами.
ИСТОЧНИК KP.RU