Жителя Бежецка обобрали в кафе

2 Авг. 2020 2020-08-02T17:12:46+03:00

Но преступники из Тверской области не долго праздновали успех

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Житель Бежецка решил ночью посидеть в кафе. Ему 29 лет — имеет право. Неожиданно он обнаружил, что из куртки у него вытащили кошелёк с 18000 рублей и все документы.

Бежечанину ничего не оставалось, как искать защиты у полицейских.

Полиция не заставила себя ждать. Опрос свидетелей сузил круг подозреваемых.

В итоге были задержаны двое жителей Бежецкого района — 18-летние одногодки, правда один ранее судимый. Увы, деньги они успели потратить.

Под тяжестью доказательств совершеннолетние преступники сознались в содеянном.

Теперь, находясь под подпиской о невыезде, они планируют своё будущее на возможные пять лет в заключении.

ИСТОЧНИК KP.RU