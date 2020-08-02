Жителя Бежецка обобрали в кафе
Житель Бежецка решил ночью посидеть в кафе. Ему 29 лет — имеет право. Неожиданно он обнаружил, что из куртки у него вытащили кошелёк с 18000 рублей и все документы.
Бежечанину ничего не оставалось, как искать защиты у полицейских.
Полиция не заставила себя ждать. Опрос свидетелей сузил круг подозреваемых.
В итоге были задержаны двое жителей Бежецкого района — 18-летние одногодки, правда один ранее судимый. Увы, деньги они успели потратить.
Под тяжестью доказательств совершеннолетние преступники сознались в содеянном.
Теперь, находясь под подпиской о невыезде, они планируют своё будущее на возможные пять лет в заключении.
ИСТОЧНИК KP.RU