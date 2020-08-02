Лучшие лесные пожарные Тверской области живут в Осташкове
Лучшие лесные пожарные Тверской области живут и работают в Осташкове. Это стало известно в ходе регионального этапа Всеройссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2020».
На конкурс съехались пожарные из Западной Двины, Осташкова, Максатихи, Твери и Калининского района.
Итоги соревнований показали, что Осташков непобедим. Все три места завоевали лесные пожарные из этого города: первое - Богдан Трестьян, второе - Станислав Миков, третье - Руслан Поташенков.
Победитель поедет на федеральные соревнования, которые пройдут в Московской области.
ИСТОЧНИК KP.RU