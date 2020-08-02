Лучшие лесные пожарные Тверской области живут в Осташкове

2 Авг. 2020 2020-08-02T16:34:25+03:00

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Лучшие лесные пожарные Тверской области живут и работают в Осташкове. Это стало известно в ходе регионального этапа Всеройссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2020».

На конкурс съехались пожарные из Западной Двины, Осташкова, Максатихи, Твери и Калининского района.

Итоги соревнований показали, что Осташков непобедим. Все три места завоевали лесные пожарные из этого города: первое - Богдан Трестьян, второе - Станислав Миков, третье - Руслан Поташенков.

Победитель поедет на федеральные соревнования, которые пройдут в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU