Коронавирус в Твери, последние данные о заболевших на 2 августа: самый большой прирост заболевших в Твери

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:16:52+03:00

В Тверской области всё ещё есть заболевшие. Фото: Артем КИЛЬКИН

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По данным на утро 2 августа, предоставленными оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, всего с начала пандемии в регионе выявлено 4655 человек с диагнозом COVID-19 (+29 за сутки).

657 (+ 26) изолированы.

3851 (0) человек выздоровели.

147 (+3) умерли.

Наибольший прирост по заболевшим показала Тверь (+11 человек).

Вот как складывается ситуация в муниципалитетах:

Тверь 1524, + 11

Кимры 550

Конаковский район 381, +1

Ржев 277, +3

Калининский район 254, +1

Лихославльский район 241

Торжок 188, +1

Вышневолоцкий городской округ 143

Максатихинский район 98, +1

Бологовский район 85

Кашинский городской округ 72

Андреапольский муниципальный округ 68

Кимрский район 65

Осташковский городской округ 65, +4

Рамешковский район 64

Зубцовский район 58

Ржевский район 58, +2

Бежецкий район 54

Торопецкий район 50

Нелидовский городской округ 38

Старицкий район 35

Лесной муниципальный округ 32, +1

Селижаровский район 28

Торжокский район 28

Спировский район 26, +1

Кесовогорский район 24

Сонковский район 23

Весьегонский муниципальный округ 22, +1

Калязинский район 20

Кувшиновский район 19, +1

Западнодвинский муниципальный округ 17

Оленинский муниципальный округ 15

Удомельский городской округ 9

Фировский район 6, +1

Молоковский район 4

Краснохолмский район 3

Пеновский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

Бельский район 2

Статистика оперативного штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU