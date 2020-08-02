Коронавирус в Твери, последние данные о заболевших на 2 августа: самый большой прирост заболевших в Твери
По данным на утро 2 августа, предоставленными оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, всего с начала пандемии в регионе выявлено 4655 человек с диагнозом COVID-19 (+29 за сутки).
657 (+ 26) изолированы.
3851 (0) человек выздоровели.
147 (+3) умерли.
Наибольший прирост по заболевшим показала Тверь (+11 человек).
Вот как складывается ситуация в муниципалитетах:
Тверь 1524, + 11
Кимры 550
Конаковский район 381, +1
Ржев 277, +3
Калининский район 254, +1
Лихославльский район 241
Торжок 188, +1
Вышневолоцкий городской округ 143
Максатихинский район 98, +1
Бологовский район 85
Кашинский городской округ 72
Андреапольский муниципальный округ 68
Кимрский район 65
Осташковский городской округ 65, +4
Рамешковский район 64
Зубцовский район 58
Ржевский район 58, +2
Бежецкий район 54
Торопецкий район 50
Нелидовский городской округ 38
Старицкий район 35
Лесной муниципальный округ 32, +1
Селижаровский район 28
Торжокский район 28
Спировский район 26, +1
Кесовогорский район 24
Сонковский район 23
Весьегонский муниципальный округ 22, +1
Калязинский район 20
Кувшиновский район 19, +1
Западнодвинский муниципальный округ 17
Оленинский муниципальный округ 15
Удомельский городской округ 9
Фировский район 6, +1
Молоковский район 4
Краснохолмский район 3
Пеновский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
Бельский район 2
Статистика оперативного штаба.
ИСТОЧНИК KP.RU
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