Из-за прорыва трубы в Твери затопило часть улицы

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:16:02+03:00

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Вода выбивалась из под люков.Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери, на улице Склизкова, 2 августа прорвало трубу, питающую дома холодной водой. Вода стала активно выбиваться из трубопровода на поверхность и затапливать улицу, включая проезжую часть и окрестности.

На место прибыли аварийные бригады. Проезд по аварийному участку пока не перекрыт. Специалисты занимаются откачкой воды.

Возможно у жителей соседних домов будут проблемы с подачей холодной воды. Им желательно запастись питьевой водой.

Затопление случилось в районе дома №31 по Склизкова.

На месте аварии работают специалисты.Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU