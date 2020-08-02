Из-за прорыва трубы в Твери затопило часть улицы
Прорыв водовода в Твери.Ольга ТРОФИМОВА
Вода выбивалась из под люков.Фото: Ольга ТРОФИМОВА
В Твери, на улице Склизкова, 2 августа прорвало трубу, питающую дома холодной водой. Вода стала активно выбиваться из трубопровода на поверхность и затапливать улицу, включая проезжую часть и окрестности.
На место прибыли аварийные бригады. Проезд по аварийному участку пока не перекрыт. Специалисты занимаются откачкой воды.
Возможно у жителей соседних домов будут проблемы с подачей холодной воды. Им желательно запастись питьевой водой.
Затопление случилось в районе дома №31 по Склизкова.
На месте аварии работают специалисты.Фото: Ольга ТРОФИМОВА
ИСТОЧНИК KP.RU